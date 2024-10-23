Нового командира Сил беспилотных систем уже назначили. Кто пришел на смену Гладкому

Романа Гладкого на должности командующего СБС сменил экс-командир одной из бригад ВСУ

В среду, 23 октября стало известно об увольнении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Имя преемника уже известно — речь идет об Алексее Халабуде.

Об этом сообщило "Суспільне". До своего нового назначения Халабуда был командиром 28-ой отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Что известно о 28-ой ОМБр

Данное подразделение входит в Оперативное командование "Юг", базируется в поселке городского типа Черноморское Одесской области и носит почетное название в честь "Рыцарей Зимнего похода". Так называли участников похода Армии Украинской Народной Республики зимой 1919-1920 годов по тылам Красной и Белой армий на территории Украины.

Бригада принимает участие в российско-украинской войне с 2014 года.

Бойцы бригады защищали границу в Донецкой и Луганской областях, обороняли Донецкий аэропорт, а во время полномасштабного вторжения России в 2022 году защищали Николаевскую область.

Алексей Халабуда в 2015 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за действия по защите Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Вооруженных силах Украины продлят сроки подготовки бойцов.