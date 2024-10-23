Посол США при НАТО сделал неприятное для Украины заявление о членстве
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Намерение США заключается в том, чтобы и дальше приближать Украину к НАТО
В настоящее время Североатлантический альянс не готов предложить Украине членство. То же самое касается и приглашения в НАТО.
Такое заявление сделала глава миссии Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит. Об этом пишет Politico.
Она подчеркнула, что на данный момент США не готовы направить Украине приглашение вступить в НАТО, что является ключевым пунктом в плане победы президента Украины Владимира Зеленского.
"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", — сказала Смит.
Также она отметила, что намерение США заключается в том, чтобы и дальше приближать Украину к НАТО.
Добавим, что недавно президент Парламентской ассамблеи Альянса конгрессмен Джерри Коннолли сказал, что приглашение Украины на вступление в НАТО не выдается прямо сейчас, потому что "сейчас идет война".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, когда Украина может стать членом НАТО. Он также напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.