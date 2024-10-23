"Атаки есть всегда": военный рассказал, могут ли россияне прорваться к Запорожью

Россияне постоянно прощупывают оборону на всех направлениях

Россияне периодически проводят разведку боем на Запорожском направлении, чтобы прощупать там оборону ВСУ. Однако сил для полноценного наступления у них нет.

Об этом в эфире "Новини Live" рассказал старший лейтенант ВСУ Николай Мельник. По его словам захватчики предпринимали попытки атаковать вдоль Днепра, но безуспешно.

"Есть ли атаки на Запорожском направлении? Есть всегда. Есть ли разведка боем? Есть всегда. Есть ли у россиян достаточная группировка войск для того, чтобы провести широкомасштабное наступление на Запорожье? Нет", — сказал он.

По словам военнослужащего, ситуация может измениться, если оккупанты стянут войска с других участков фронта.

Он отметил, что в ВСУ видят как истощаются силы у захватчиков, как они испытывают дефицит людей. Мельник подчеркнул, что у России есть запасы ресурса для проведения атак, но для этого им необходимо концентрировать войска на более приоритетных направлениях вроде Часового Яра, Курахово, Лимана и в Курской области.

"Это не значит, что крупное наступление идет по всему фронту. То есть на некоторых участках идет разведка боем, на отдельных участках они пытаются совершить прорывы или уточнения наших основных укрепрайонов", — сказал военнослужащий.

Ситуация возле Запорожья

Как сообщалось ранее, россияне усилили давление на Купянском направлении. Враг пытается прорваться на берег реки Оскол не считаясь с потерями.