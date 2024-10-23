Украина отбила у россиян важную территорию на Харьковщине (карта)

Военные продолжают отталкивать россиян вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе

На прошлой неделе завершилась очередная фаза операции на севере Харьковской области, которая продолжалась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить территории в районе Липцев.

Об этом сообщил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, речь идет о территории перед селом Липцы.

"Липцы – это стратегически важный участок, ведь когда бригада "Хартия" зашла на Харьковщину в мае этого года, мы встретили врага во время их наступления уже на окраинах Липцев, откуда нам удалось их выбить. Собственно, все эти месяцы мы продолжаем отталкивать их вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе. На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая продолжалась несколько месяцев", — сказал Дегтярев.

Он добавил, что украинским военным удается на севере Харьковщины перехватывать инициативу и постепенно освобождать украинскую землю.

"Действительно, специфика тех или иных действий сильно зависит от местности. Если открыть карту и посмотреть на окружающую Липцы местность, то можно увидеть большие поля, между которыми кое-где лесные массивы, лесопосадки, лесополосы. Поэтому основные бои ведутся за эти лесные массивы, ведь на открытой местности нет смысла строить какие-либо зоны обороны. Основная задача для нас – выполнить определенные действия, чтобы иметь возможность неожиданно перехватить инициативу, зайти, захватить плацдарм в лесополосе и двигаться дальше. Собственно это и происходило во время освобождения последних территорий", — подытожил Дегтярев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, который захватили еще летом.