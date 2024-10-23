"Есть одна проблема": министр обороны Литвы оценил План победы Украины

Один из главных вопросов, конечно, это приглашение Украины в НАТО

Министр Литвы Лауринас Кащюнас позитивно оценил План победы, который представил Владимир Зеленский. При этом, он назвал один нюанс.

Об этом Кащюнас сказал "Телеграфу" в материале: "Это точка невозврата": министр обороны Литвы о НАТО, Плане победы Зеленского и важном эффекте Курской операции".

"Знаете, я думаю, это хороший план. Один из главных вопросов, конечно, это приглашение Украины в НАТО. Литва всегда была большим поклонником этого. Мы не должны позволить России почувствовать, что она имеет неофициальное право вето на расширение НАТО. Это несправедливо, если украинский народ, борющийся не только за себя, но и за нашу безопасность, не сможет решать, к какому сообществу он хочет принадлежать", — сказал Кащюнас.

Он пояснил, что приглашение в НАТО — это еще не членство, а первый важный этап. Однако это станет точкой невозврата. Поэтому министр считает, что хорошая идея и Литва активно ее поддерживает.

Также Кащюнас подчеркнул, что для того, чтобы идти на какие-либо переговоры, нужно подходить к ним с сильной позиции. Поэтому вам сейчас нужно получить как можно больше оружия, боеприпасов и тд.

"Но проблема в том, что сейчас все ждут выборов в Соединенных Штатах. И не только американцы, но и весь мир. Все наблюдают и ждут результатов, после которых мы увидим определенную траекторию развития событий. И все же я бы сказал, что это хороший план, ведь он создает пространство для обсуждений, и мы будем его поддерживать", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал тревожное заявление о Плане победы и усталости Запада.