Обоснованное требование или спекуляция? Почему Польша хочет знать секретную часть Плана победы Украины

За три года Польша передала Украине военную технику, боеприпасы и снаряжение на миллиарды евро

Заявление заместителя министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевского, что Варшава хочет также ознакомиться с непубличными приложениями к Плану победы президента Владимира Зеленского, являются спекуляциями на тему передачи Украине военной помощи в 320 танков и другой техники и снаряжения на 4 млрд евро. И вообще тема Украины давно уже встала для Польши внутриполитической.

Об этом YouTube-каналу Telegraf UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочко.

— Мне странно заявление замглавы МИД Польши, поскольку я не вижу ничего нового и такого, что помогло бы полякам в продвижении их планов по усилению безопасности. По-моему, это очередная спекуляция, не больше и не меньше, особенно когда поляки говорят о переданной помощи Украине. Да, она большая, в пределах 4 млрд евро за (подчеркиваю) три года. И теперь учтите, что практически все деньги они получили в качестве компенсации за переданное Украине оружие и на эти деньги купили новое в Южной Корее, США и других странах. Поэтому там не все так просто, — говорит политический эксперт.

Он не исключил, что очередное заявление МИД Польши в адрес Украины направлено на продолжение истории с предвыборной гонкой накануне президентских выборов, которые состоятся в 2025 году.

— Возможно, надо бы, чтобы это заявление произнес [глава МИД] Сикорский, но он стал очень токсичным. Однако есть и много заявлений в поддержку Украины, потому что поляки понимают: они одни из первых будут под ударом [России], им придется защищаться от агрессии на их территории одним. Страны НАТО к ним не прибегут и не будут, например, британцы с оружием в руках отражать атаки или не будет работать система противовоздушной обороны Британии, хотя там интегрированная система, если говорить о ПВО, — объясняет аналитик.

Он признал, что во взаимоотношениях двух стран есть серьезные вызовы, но он не придавал бы особое значение именно этим заявлениям.

— Это — очередная политическая реплика от Польши, и мы должны немного спокойнее на это реагировать, — считает Валерий Клочко. — Мы очень возбуждаемся, когда поляки начинают бросать [такие заявления] в наш адрес. Нам следует приобрести иммунитет и стать более "толстокожими" дипломатами.

По его мнению, немало проблем с Варшавой у Киева будет с 1 января 2025 года, когда Польша будет председательствовать в Европейском Союзе.

— Там уже идет интересная дискуссия вокруг наших евроинтеграционных устремлений. Потому что в то время, когда [премьер] Дональд Туск говорит: никакого движения Украины в ЕС не будет, пока мы не решим вопрос эксгумации тел Волынской трагедии, действующий президент Анджей Дуда говорит, что приоритетом Польши во время председательства в Европейском Союзе будет движение Украины в ЕС. Разногласие просто безумное, — подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Напомним, Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной в проблемном вопросе Волынской трагедии должен произойти прорыв, но он не может быть результатом бесцеремонного шантажа. Потому что это не принесло бы Варшаве ничего хорошего.