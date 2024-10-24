Касается и ВПЛ: как сняться с военного учета мужчине, живущему не по прописке

Есть четкие действия

Военнообязанные украинцы должны встать на учет в ТЦК по месту жительства. В случае, если оно отличается от места фактического проживания, мужчине или женщине нужно написать заявление, чтобы изменить личные данные.

Изменение таких данных точно должно быть уведомлено в ТЦК. Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ОТЦК и СП).

В территориальном центре комплектования отмечают, что военнообязанные, которые живут не по месту прописки, должны стать на учет по месту фактического проживания. Такое правило относится и к внутренне перемещенным лицам, имеющим справку.

После актуализации данных в едином реестре по новому месту жительства, украинца автоматически снимут с учета по последнему адресу.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как получить справку о снятии с военного учета в территориальном центре комплектования. Юридическая компания также предупредила о рисках, которые могут произойти в ходе такой процедуры.