Редакторы, аналитики и разработчики: в "Резерв +" появились вакансии

Ищут не только людей на военные профессии

В приложении для военнообязанных "Резерв +" появился раздел с доступными вакансиями. При этом найти там можно не только боевую профессию, но и мирную.

Согласно данным в приложении, вакансии размещаются и предоставляются в сотрудничестве с сайтом поиска работы Lobby X. Отмечается, что все вакансии актуальны.

При входе в раздел приложение предложит выбрать интересующие отрасли из списка, в котором собраны как роды войск, так и вспомогательные отрасли вроде IT, кухни, медицины, логистики и другого.

Есть там и более современные профессии, вроде редакторов соцсетей, бизнес-аналитиков или литературных редакторов.

Стоит отметить, что если у военнообязанных возникли дополнительные вопросы по рекрутингу, то можно прочитать понятное разъяснение на сайте поиска работы Lobby X, который занимается этой темой.

Как известно, по состоянию на октябрь 2024 года, в Украине действует 44 рекрутинговых центра. В свою очередь "Телеграф" рассказал о том, чем рекрутинг отличается от мобилизации.

Напомним, что в Украине также рассматривают возможность запустить рекрутинг через приложение "Дия".