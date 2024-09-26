Справка о снятии с военного учета: как ее получить

Юристы отмечают, что есть определенные риски

Чтобы сняться с военного учета, нужно обратиться в территориальный центр комплектования. Для получения справки о снятии с учета необходимо написать соответствующее заявление и представить вместе с ним необходимые документы.

Юридическая компания INSEININ объяснила, как подготовить документы и что нужно знать, чтобы получить справку без осложнений. Для получения справки военнообязанный должен обратиться в военкомат, где он состоит на учете.

Процесс начинается с подачи заявления, к которому прилагаются следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

выписка из демографического реестра о месте регистрации;

военно-учетный документ;

разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ (если выезжать за пределы государства сроком от 3-х месяцев);

документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).

Риски

Несмотря на то, что подача заявления на снятие с военного учета может казаться стандартной процедурой, военнообязанные мужчины призывного возраста могут столкнуться с непредвиденными трудностями. Одной из них является возможность направления на ВВК для оценки годности к военной службы. В случае, если по результатам медицинского осмотра человека признают пригодным к службе, его могут мобилизовать.

Также военкоматы отказывают тем, кто хочет сняться с военного учета, чтобы уехать за границу. Это связано с войной, из-за чего ограничены некоторые права людей, в том числе право свободно передвигаться. То есть, чтобы выехать на постоянное место жительства, нужна справка из ТЦК, а сейчас ее почти невозможно получить.

Напоминаем, кого могут снять с военного учета:

лиц, отнесенных к военному оперативному резерву;

мужчин, которых направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

лиц, выезжающих за пределы государства на срок более трех месяцев;

лиц, переехавших в другую область, район или общину;

в других случаях, по решению Минобороны, Службы безопасности или разведывательных органов;

мужчин, которых приняли на службу в правоохранительные органы или структуры гражданской защиты;

лиц, призванных на военную службу или принятых в военные учебные заведения.

Важно понимать, что согласно законодательству, в течение семи дней после снятия с военного учета человек обязан встать на учет в новом ТЦК и СП по месту фактического проживания.

Ранее "Телеграф" писал о разнице между снятием и исключением из военного учета. Юристы рассказали, в каком случае человек не подлежит мобилизации.