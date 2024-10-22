"Укрэнерго" получило важное "подкрепление" на старте отопительного сезона (фото)

Программа финансируется 17 донорами, включая Канаду, Швецию и Швейцарию

Компания "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER получила от Всемирного банка важное оборудование — большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций. Он поможет уменьшить эксплуатационные расходы, а также обеспечит надежную схему питания для около 300 тысяч потребителей.

В ближайшие месяцы ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

В рамках проекта REPOWER от Всемирного банка "Укрэнерго" получило первый большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ.

"Поступление этого оборудования на старте отопительного сезона имеет сверхважное значение, поскольку новый трансформатор позволит увеличить объем передачи электроэнергии в период сезонного роста потребления. Установка нового мощного трансформатора — уменьшает эксплуатационные расходы, а также обеспечивает надежную схему питания для около 300 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов, приобретенных за средства Всемирного банка.

Это оборудование поставляется за счет гранта на сумму 247 миллионов долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины .

Он финансируется 17 донорами, включая Канаду, Швецию и Швейцарию, которые определили украинский энергетический сектор как приоритетное направление для своих взносов.

"Ранее в рамках проекта REPOWER — "Укрэнерго" получило специальные транспортные средства, которые тоже помогут украинским энергетикам в ремонте и восстановлении поврежденных сетей", — подчеркнули в компании.

Напомним, в сентябре на Контрактовой площади в Подольском районе Киева появился трансформатор одной из теплоэлектростанций ДТЭК, разрушенный российскими обстрелами.

Энергетики установили его в рамках инсталляции "Битва за свет", которая имеет целью дать возможность украинцам своими глазами увидеть разрушения, которые наносит РФ украинской энергосистеме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам не стоит надеяться на отсутствие графиков отключений света этой зимой. Электроэнергии будет не хватать даже если новых обстрелов энергосистемы не будет.