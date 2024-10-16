Не очередной город для уничтожения: военный объяснил, для чего РФ действительно Селидово

Селидово является стратегическим пунктом для дальнейшего продвижения РФ в направлении Покровска.

В последнее время в медиапространстве активно обсуждается тема возможного выхода Вооруженных Сил Украины из города Селидово во избежание окружения. Этот город имеет стратегическое расположение для обеих сторон на фронте.

"Телеграф" обратился к Ивану Тимочку, военнослужащему, председателю совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и ветерану АТО. Он подробно проанализировал, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить Селидово, и какие последствия это может иметь для дальнейшего развития событий на этом участке фронта.

По словам Ивана Тимочка, российские войска прилагают значительные усилия для захвата Селидового, поскольку этот город является важным звеном в их стратегии продвижения на Донбассе. После оккупации Угледара противник производит наступательные действия в направлении Покровска и Курахово, в частности в районе Кураховского водохранилища. Селидово, будучи третьим городом на этом пути, становится ключевой целью для русских сил.

Планы РФ по захвату Покровска

Эксперт подчеркивает, что Селидово по размерам превышает Угледар, но уступает Покровску. Захват этого города позволил бы оккупантам выровнять линию фронта на Покровском направлении. Тимочко отмечает, что для закрепления на этих позициях российским войскам нужны именно Курахово и Кураховское водохранилище. Последнее имеет стратегическое значение не только как источник водоснабжения для окрестных населенных пунктов, но и как потенциальное природное препятствие.

Главная цель захвата Селидового, по оценке Ивана Тимочка, состоит в создании плацдарма для дальнейшего наступления на Покровск. После взятия под контроль Курахового и Угледара Селидово станет важным опорным пунктом для российских сил, позволяя им оказывать давление на Покровск с фланга.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что российские войска могли захватить еще три села под Покровском. Армия РФ оккупировала Николаевку, Красный Яр и Крутый Яр под Покровском.