Украина потеряет половину производства стали из-за захвата Покровска

В Покровске находится единственная шахта, где добывают коксующийся уголь

Украина может в половину сократить производство стали, если Россия захватит Покровск Донецкой области. В этом случае может возникнуть дефицит угля, необходимого для работы соответствующих предприятий.

Об этом во время форума "Экономической правды" сообщил президент Объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков. По его словам, за два года полномасштабного вторжения России объемы производства стали в Украине составляли от 6 до 8 млн тонн в год.

Каленков отметил, что на подконтрольной Украине территории еще остаются ресурсы необходимые для достижения уровня производства стали в 12 млн тонн год. Однако если российские войска захватят Покровск, то эти показатели снизятся до 2-3 млн тонн в год.

Покровск важен для Украины тем, что в нем осталась единственная на подконтрольной территории шахта, где добывают коксующийся уголь, необходимый для поддержания работы сталелитейных предприятий. В случае захвата россиянами Украине грозит серьезный дефицит этого угля и это ударит не только по фронту, но и по тылу.

"За два года мы плавили 6 — 6,5 млн тонн стали, в этом году можем выйти на показатели 7,5 млн тонн. В случае потери Покровска это будет 2 — 3 млн тонн", — заявил Каленков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Но даже потенциальный захват города не сможет дать россиянам оперативного преимущества для дальнейшего наступления на западе региона.