Когда в Киеве включат отопление: в КГГА назвали несколько условий

Потепление, накрывшее Украину, этому не будет способствовать

В последние недели в Украине значительно похолодало, однако в настоящее время отопление включили в отдельных регионах. Но киевлян волнует вопрос, когда же станет тепло и в их квартирах.

Как отметил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, уже зависит от уровня температуры.

Он подчеркнул, что уже сейчас КГГА прогнозируют появление отопления в конце октября или начале ноября.

"Мы видим по тенденции, что где-то конец октября — начало ноября (температура воздуха станет ниже — ред.). И тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона", — говорил Пантелеев.

По его словам, это решение будет полностью зависеть от погодных условий и тенденции к снижению температуры воздуха.

"Здесь мы ориентируемся на погодные условия, как мы это делаем всегда. Сейчас видим по погоде потепление и тратить "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, то будем запускать жилищный фонд", – подчеркнул заместитель.

Отметим, что в жилых домах начнется отопительный сезон, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов тепла в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отопление электрическим обогревателем по новым тарифам.