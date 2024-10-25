"Жилье для ВПЛ смогут дать уже через полгода": нардеп об условиях нового проекта, еВідновлення и возврат выплат

Переселенцы жалуются, Минсоц разводит руками

По данным заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, в Украине насчитывается около 4,6 миллионов внутренних переселенцев. Это, наверное, самое масштабное сообщество в стране, ведь это больше, чем численность населения, например Хорватии!

С появлением новых оккупированных территорий количество ВПЛ, к сожалению, увеличивается, а государственная поддержка этих граждан только уменьшается. Почему это происходит? Вернут ли большинству переселенцев выплаты? Как государство планирует обеспечивать жильем тех, кто его потерял? Эти вопросы во второй части интервью "Телеграф" обсудил с нардепом от "Слуги народа", главой временной специальной комиссии ВР по защите прав ВПЛ Павлом Фроловым.

Из каких источников будет наполняться казна в следующем году? Готовы ли партнеры давать нам больше денег, а может, даже и списать государственный долг? Что, наконец, будет с экономическим бронированием? Об этом читайте в первой части интервью .

"Если ВПЛ не дадут денег – за бюджет не голосуем"

– Поговорим о поддержке переселенцев. Простой вопрос: вернут ли ВПЛ выплаты по две-три тысячи гривен? Что вокруг этого происходит? Какие перспективы есть?

– С момента подрыва плотины Каховской ГЭС у нас постоянно увеличивается количество ВПЛ. Кроме того, сейчас есть так называемая принудительная эвакуация. Ну это такой термин, который на самом деле означает, что дети, гражданские должны быть эвакуированы из опасных районов Донецкой, Сумской и других областей. И на этом фоне у нас происходит сокращение финансирования потребностей ВПЛ (в проекте бюджета 2025 года заложена сумма 48,5 миллиардов, что на 9,1 миллиарда меньше расходов на ВПЛ в бюджете текущего года, — Ред. ). Сейчас немного больше миллиона ВПЛ получает помощь, но еще в феврале помощь получали 2,5 миллиона граждан.

Специальная парламентская комиссия по защите прав ВПЛ, которую я возглавляю, приняла решение не голосовать за бюджет, если не будет увеличен объем средств на выплату пособия на жителье для ВПЛ.

Ну и у нас есть законопроект 10382 о возврате выплат ВПЛ и мы требуем каждый раз, чтобы этот законопроект был принят и парламент установил справедливые критерии выплат. Правительство установило несправедливые критерии. Например, если у тебя депозит в 100 тысяч гривен, то ты теряешь право на выплату. Но ведь этот депозит может быть, например, унаследован и у тебя нет на него еще прав. Или срок возврата депозита еще не настал. А если человек серьезно заболел? Эти средства растворятся мгновенно на лекарства.

Или критерии по доходам – 9 444 гривны, а если у тебя больше, то ты не можешь получать выплаты. Если несколько человек в семье, и есть эти 9444, тогда еще можно что-то на жилье потратить. А если это один человек? Что можно снять на эти средства, чтобы еще жить на них? Поэтому здесь очень несправедливая история.

– Ну и какие же перспективы, чтобы ваш законопроект приняли? Большинство за это готово проголосовать или депутаты считают, что сейчас это не важно для страны?

– Здесь главный вызов действительно включить этот законопроект в повестку дня пленарного заседания. Но, к сожалению, не попадает он на голосование. Мы уже и письма писали, и обращения, и были выступления с трибуны, и лично общались. С бюджетом сложная ситуация. Если не получится принять законопроект 10382, тогда будем требовать, чтобы правительство это все быстро урегулировало. Чтобы не было этих дискриминационных требований и действительно была защита людей.

"Люди не понимают, почему теряют"

– Когда я общался с переселенцами, то знаете, что больше всего людей возмущает в этой ситуации? Что им не говорят правды. Почему Минсоц не выйдет и не скажет прямо – извините, но денег на выплаты нет, в стране война. Вместо этого начинают рассказывать об "экономической самостоятельности", "свободном плавании"… А какая может быть экономическая самостоятельность, когда человеку элементарно негде жить? Понимаю, что вопрос, возможно, немного не к вам, но почему Минсоц не говорит правду? Вы с ними общались на этот счет?

– Мы тоже общаемся с людьми и видим, что люди не понимают, почему они теряют. Простой вопрос – оставить эту помощь. Вместо этого Минсоц внедряет субсидированную аренду, группировку программ, ищут какие-то варианты…

– Кстати, а что сейчас происходит с правительственным проектом субсидий на аренду жилья для ВПЛ? Это уже где-то как пилот работает? Обещали же в сентябре запустить.

– Нет, он еще не действует. Проект остался на уровне Кабмина. Была хорошая презентация, а дальше… Конечно, если не трогается помощь на жительство, то мы ведь только "за", если еще дополнительно ввести и такую помощь: помогать людям не деньгами, а арендованным жильем. То есть государство напрямую платит за аренду жилья ВПЛ или платит хотя бы часть средств. Плюс предусмотрено было заключение соглашения с арендодателями, а это частично и рынок арендованного жилья вывело бы из тени. Все оно хорошее, но пока Кабмин не принял постановление и не начал его реализовывать. Что-то там откладывается.

– Так а почему правительство не утвердило это постановление? Нет средств?

– Ну, этот вопрос уже к правительству. Уже октябрь, а планировали в сентябре реализовать.

– А именно этот механизм, что переселенцу потребуется официальный договор с арендодателем, чтобы получить компенсацию от государства. Есть сомнения, что у арендодателей будет желание выходить из тени и "светить" свои доходы.

– Ну, смотрите, это будет как субсидия. Поэтому в любом случае есть шансы на внедрение и то, что это частично откроет этот рынок, если не будет налогообложения. Что может заинтересовать арендодателя-собственника? Во-первых, продолжительность договора. Это уже какая-то гарантия того, что государство за эту семью заплатит. Ну и это гораздо лучше, чем просто на словах договориться, а потом спорить о задатке. Во-вторых, если это будет полностью субсидия, тогда, конечно, она не облагается налогом. Если это будет только часть субсидии, тогда необходимо изменить законодательство, чтобы ту часть, которую не погашает субсидия, освободить этот доход арендодателя от налогообложения.

Но для этого надо увидеть уже готовое постановление, а не проект и не просто рассказ о том, что что-то планируется. Мы же хотим дождаться принятия постановления, чтобы его проанализировать и если нужно, то изменить законодательство и освободить от налогообложения хотя бы часть платы за аренду.

– У переселенцев на оккупированных территориях откровенно "отжимают" жилье. Я имею в виду те "законы", которые приняли оккупационные администрации, что переселенец непременно должен приехать на оккупированную территорию, чтобы засвидетельствовать свое право собственности.

– Это имущественная агрессия сейчас происходит.

– Именно так. И хотелось бы здесь людям разъяснить. К примеру, у переселенца "отжали" жилье, далее с этой недвижимостью что-то происходит, например, купля-продажа. После деоккупации территорий все подобные соглашения автоматически аннулируются и не будут иметь никакого значения? Людям не о чем волноваться?

– Ну, если один украинец продал недвижимость другому украинцу, свое собственное жилье по рыночной цене, ну какие будут основания аннулировать это? А если забрали незаконно, "отжали" как вы говорите, и продали, то, конечно, такие вещи будут аннулированы. Посмотрите на опыт той же Эстонии. Когда Эстония освободилась от кремлевского гнета, там все права владельцев были восстановлены.

Ну и вы знаете, что есть законопроект, принятый в первом чтении, который дает украинцу право отказаться от права собственности на жилье на оккупированной территории в пользу государства Украина, и быть включенным в программу еВідновлення. То есть предоставить им право претендовать на компенсации за жилье.

– Но ведь это нереальные цифры компенсаций. Где взять эти деньги?

– Да, средства это ключевая проблема. Поэтому наша ВСК защиты прав ВПЛ инициировала расчет, хотя бы приблизительный. Некоторые оперируют цифрами, что это 500 миллиардов долларов нужно. Ресурса в государственном бюджете, конечно нет, поэтому все это упирается в коммуникацию на международных площадках с правительствами и парламентами. Поэтому нужно иметь детальный анализ.

Большая инвентаризация

– Большая инвентаризация жилищного фонда по всей стране, который потом можно использовать в качестве жилья для переселенцев. Вы активно продвигаете эту идею. Но зачем это нужно, когда нет денег? Ну, прошла инвентаризация и что дальше? Кто будет финансировать эти объекты, чтобы там жили переселенцы? Местные общины? Что-то очень сомнительно.

– Программа еВідновлення – это компенсация деньгами, а здесь фактически речь идет о том, чтобы помогать людям не деньгами, а квадратными метрами. Конечно, в бюджете нет денег на все это, но это может являться базой всех будущих решений по решению жилищной проблемы. К примеру, в регионах есть много земельных участков, которые могут быть использованы под строительство жилья. Они готовы.

– И местные власти готовы там строить?

– Ну они говорят, что готовы выделять земельные участки для проживания ВПЛ…

– Ну а смысл? Кто там будет строить?

– Смотрите, наши международные партнеры требуют от Украины, кроме всего прочего, еще и привлечения всех внутренних ресурсов страны. Когда мы сделаем инвентаризацию, то покажем, что вот у нас есть такой ресурс. И я хочу, чтобы международные гуманитарные организации показали свои кейсы решения проблемы.

– И все равно деньги здесь принципиальный вопрос.

– Принципиальный. УВКБ ООН, USAID, Caritas, Красный Крест, все они реализуют проекты, в том числе по жилью. Если у нас будет система, где будет ясно и понятно, что вот сюда можно вложить столько-то средств и разместить столько-то людей, то международные организации будут вкладываться. Наш законопроект 11281 должен быть принят в целом в ближайшее время. И он запустит механизмы реального поиска всех вариантов жилищных решений для переселенцев с их правом видеть на онлайн карте потенциальные для проживания объекты с фото, пониманием технического состояния и подавать заявку на проживание в этом конкретном объекте.

– Насколько я понимаю, это все растянется на годы, а людям нужно где-то жить здесь и сейчас.

– Ну почему на годы? При надлежащей организации процесса и политической воли на центральном и местном уровнях этот проект может дать людям жилье уже через полгода. Надо работать, и все получится. Я уже упоминал еВідновлення, так вот, это успешная программа и люди получают денежную компенсацию за поврежденное жилье и жилищные сертификаты за разрушенное жилье.

– И какой это процент от общего числа оставшихся без жилья в результате войны?

– Небольшой, но надо с чего-то начинать. По этой программе уже 65 тысяч семей получили денежную компенсацию за поврежденное жилье и почти 5 тысяч реализовали жилищные сертификаты, то есть уже живут в новых домах. Ну и уже сформирована достаточная доказательная база для международного реестра убытков, созданного в Гааге.

– Кстати, вы ранее заявляли, что финансирование программы еВідновлення в следующем году будет сокращено. Почему? Партнеры не дают на это денег?

– Программа финансировалась, в том числе, за счет фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, который наполнялся продажами конфискованных российских активов, но в дальнейшем компенсировал Всемирный банк. У нас проводятся постоянные переговоры по поводу того, чтобы увеличивали это финансирование. Именно из бюджета финансирования программы нет. Но я буду бороться за свою поправку в бюджет-2025 по направлению 5 миллиардов гривен на еВідновлення вместо дорожного фонда.