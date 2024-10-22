Южная Корея все знала? Всплыла новая информация о войсках КНДР в Украине

Стало известно, когда Путин и Ким Чен Ын могли заключить договоренность

Власти Южной Кореи якобы заранее могли знать об отправке солдат КНДР в Украину. Договоренность о присоединении военных Северной Кореи к ВС РФ могла быть заключена еще 19 июня текущего года, во время поездки российского президента Владимира Путина в Пхеньян.

Такое мнение выразил директор представительства Фонда Фридриха Наумана в Сеуле Фредерик Шпор в интервью BILD. Он отметил, что именно в то время Путин и Ким Чен Ын подписали "договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

"В Южной Корее уже давно догадывались, что войска Ким Чен Ына вскоре будут отправлены на боевые задания. И в первую очередь учитывая договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Путиным и Кимом, который был подписан в июне", — сказал Шпор.

Он также добавил, что пункт №4 содержит довольно обширные обязательства по оказанию помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их углубляющимся военным сотрудничеством. Также она призывает КНДР срочно вывести из России свои войска.