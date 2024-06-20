Благодарить Путина? Южная Корея сообщила о важном решении для Украины
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Будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия
В четверг, 20 июня, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Ходжин заявил о том, что южнокорейское правительство пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине. Случилось это на фоне подписания Северной Кореей и Россией нового договора о партнерстве.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap, передает издание AA. Заметим, что эта новость хороша для Украины.
В настоящее время Южная Корея передает Украине только артиллерийские снаряды и то транзитом через США. По крайней мере, о таком решении правительство страны объявляло в мае. Тогда об этом сообщало американское издание The Wall Street Journal.
Дело в том, что Национальное законодательство Южной Кореи запрещает прямые поставки оружия странам в состоянии войны. Тем не менее визит Путина в КНДР и последствия этого визита, похоже, заставили правительство Южной Кореи пересмотреть свое законодательство.
"Мы планируем пересмотреть вопросы оружейной поддержки Украины. Конкретные меры будут обнародованы позже, и будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия", — сказал Чанг, предполагая изменение политики Южной Кореи по поводу неоказания летальной помощи Украине, пишет издание AA.
Преимущества такого решения
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Южная Корея производит оружие быстрее и дешевле США. Ведущий оборонный подрядчик Южной Кореи Hanwha Aerospace Co. производит наземное оружие уже почти 50 лет. Многие военные аналитики считали продукцию производителя устаревшей и недостаточно эффективной для войн в XXI веке. Тем не менее война в Украине, которая почти полностью ведется на земле, доказала их ошибку.
"У США есть 40% мировых оборонных систем, но они не могут сделать все. Мы делаем акцент на средневесовой технике, САУ, бронетехнике, танках. В этом мы уже конкурентоспособны во всем мире", — отмечал генеральный директор Hanwha Aerospace Сон Дже-Ила изданию Bloomberg.
В то время как американские и европейские производители сосредоточились на производстве стратегического оружия, высокоточных боеприпасов и других передовых технологий, южнокорейские производители продолжают производить старую-добрую бронетехнику для "боев на земле".
Вместе с тем, многие страны в мире считают современные американские и европейские системы слишком дорогими, или же их отпугивает необходимость значительной переподготовки кадров, в которой они нуждаются. Как отмечают военные аналитики, южнокорейская техника в этом не нуждается. По крайней мере, не в таких масштабах.
Самоходные гаубицы, танки и другая техника Южной Кореи производится быстрее, она дешевле, проще и при этом весьма эффективна.
"Американские и европейские оборонные подрядчики пытаются нарастить производство, в то время как Hanwha предлагает бесперебойные производственные линии, надежные цепи поставки и более быстрые сроки доставки. Hanwha может собрать гаубицу K9 за 180 дней, что в 2-3 раза быстрее конкурентов. Кроме того, эта самоходная гаубица стоит около 3,5 миллиона долларов США, что примерно на половину или треть дешевле, чем у мировых конкурентов", — говорится в статье Bloomberg.
Следует отметить, что Южная Корея неоднократно оказывала Украине финансовую и гуманитарную помощь. Однако о прямой поставке оружия до сих пор речь не шла, поскольку Сеул опасался, что помощь Украине может побудить Россию или Китай к усилению вооруженной поддержки Северной Кореи. Как видим, Россия и КНДР сделали первый шаг.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в США оценили визит "президента" России в КНДР. В Белом доме полагают, что он хочет собрать коалицию вокруг РФ.