РФ привлекает на войну северокорейцев: Южная Корея грозится ответить, а КНДР оправдывается

Среди возможных сценариев со стороны Южной Кореи — отправка оружия для обороны и нападения

Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их углубляющимся военным сотрудничеством. Она призвала КНДР немедленно вывести свои войска из России.

Об этом во вторник, 22 октября, пишет Yonhap News Agency. Отмечается, что Президентский Совет национальной безопасности (СНБ) созвал заседание для оценки ситуации после того, как Национальная разведка сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 000 военнослужащих для оказания помощи России, а 1500 солдат уже развернуты на Дальнем Востоке РФ.

"Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск. Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, (Южная Корея, — Ред.) не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом", — заявил на брифинге заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

Высокопоставленный представитель президента говорит, что среди возможных сценариев — отправка оружия для обороны и нападения.

Стоит добавить, что в июне текущего года Южная Корея указала на возможность поставок оружия на Украину после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали пакт о взаимной обороне.

В то же время Yonhap News Agency пишет, что Северная Корея отвергает предполагаемую отправку войск для помощи России в Украине, называя ее "беспочвенными слухами". А свои отношения с Москвой она называет "законными и основанными на сотрудничестве".

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что около 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут принимать участие в войне против Украины на стороне РФ.

Тем временем в Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине. Белый дом должен признать это "красной линией" для США и НАТО.