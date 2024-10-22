Южная Корея планирует отреагировать на войска КНДР в Украине: что задумал Сеул

Речь идет в первую очередь об офицерах разведки и специалистах по КНДР

Южная Корея может принять зеркальные меры в ответ на отправку военных армии КНДР (тех самых, которых упорно "не видит" Пентагон ) для участия в войне в Украине на стороне российского режима. Сеул рассматривает опцию отправки в Украину своих военных и представителей разведки, а также предоставление Украине летального вооружения.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на южнокорейские газеты. Отмечается, что ранее Южная Корея оказывала Украине исключительно гуманитарную и нелетальную помощь, но теперь это может измениться.

Представитель разведки Южной Кореи подтвердил СМИ, что правительство и военные рассматривают планы отправить в Украину "некоторое количество персонала". При этом речь идет в первую очередь об офицерах разведки, специализирующихся на КНДР, а также военных экспертах по тактике Корейской народной армии. В Украине южнокорейские военные специалисты будут предоставлять услуги перевода и принять участие в допросах взятых в плен северокорейских солдат. Также Вооруженные силы Украины будут получать консультации по военной тактике, доктрине и операциям КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи со своей стороны на брифинге 21 октября подтвердило, что рассматривает опцию отправки Украине летального вооружения. До этого Сеул оказывал Украине исключительно нелетальную помощь.

Отметим, мы уже писали, что отправка северокорейских военных на фронт в Украину может стать серьезной проблемой для так называемого "президента" России Владимира Путина. Это может привести к обострению отношений между Россией и Южной Кореей – одним из сильнейших военных государств мира.

Как писал "Телеграф", в Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине. Белый дом должен признать это "красной линией" для США и НАТО.

Почти 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Напомним, ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявлял президент Украины Владимир Зеленский.