Прямое попадание ракеты в жилой дом: Филатов эмоционально прокомментировал удар по Днепру

За сухими формулировками теряется суть, считает он

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал эмоциональный пост о российском ракетном ударе по Днепру. Он отметил, что украинцы стали привыкать к войне, а нам следует каждый день помнить, что россияне хотят нас уничтожить.

"Давайте я объясню очень простыми словами. Потому что почти всю ночь не спал. К сожалению, мы все привыкли к войне. Мы, иностранцы, весь мир. Человек такое существо, что привыкает ко всему. Обстрелы каждый день — для нас почти "новая реальность". Но за информационным шумом, продолжающимся каждый день: "обломки дрона упали на многоэтажку", "в результате работы ПВО", бла-бла-бла, мы начали забывать, что происходит на самом деле", — пишет он.

Филатов подчеркнул, что пострадало не просто "двухэтажное здание". Это – обычный жилой дом на восемь квартир.

"Вчера эти вы***дки влупили в Днепре баллистической ракетой в жилой дом. Никакие не "обломки". Никаких военных целей рядом. Прямое попадание в жилой дом на 8 квартир. Гражданских людей. Баллистической ракетой!!! Рядом еще один такой же жилой дом разрушен. Есть погибшие. У ребенка оторвана рука. Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день", — написал мар Днепра.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом находилось одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка. Погибли три человека, среди которых ребенок, и еще 19 получили ранения.