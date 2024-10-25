Киев сотрясли мощные взрывы, загорелась многоэтажка (фото, видео)

В результате обстрела пострадал многоэтажный жилой дом

В пятницу вечером, 25 октября, российские войска атаковали столицу Украины, пострадал многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация. Российская армия запустила на Киев беспилотные летательные аппараты "Шахед".

В сети появились кадры того, как силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, а также пожара в доме.

Позже в Киевской ГВА сообщили, что в результате прилета загорелся многоэтажный дом в Соломенском районе столицы. Сначала огонь вспыхнул в одной из квартир, но затем распространился на другие квартиры.

Корреспондент "Телеграфа" уже отправился на место происшествия. Тем временем городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в доме были повреждены три квартиры — 17, 18 и 19.

О погибших и пострадавших не сообщается. Коммунальные службы Киева занимаются ликвидацией пожара. Тем временем мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что опасность для киевлян еще не миновала.

Россияне запустили в сторону Киева новые беспилотные летательные аппараты. Жителей столицы и области просят пройти в укрытие.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 21 октября, россияне ракетами атаковали Запорожье. Погибли три человека, еще 15 получили ранения.