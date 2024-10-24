С мая в Украине забронировали больше 1,5 миллионов сотрудников: в правительстве примут меры

Бронирование сотрудников не всегда связано с реальной критичностью предприятий

В Украине резко возросло количество забронированых сотрудников компаний, которые имеют статус "критически важных". Именно поэтому в стране проведут аудит таких предприятий и определят реальную степень их "критичности".

Таким образом правительство хочет разобраться, почему начиная с мая количество забронированных работников начало расти невероятными темпами. Об этом в эфире "День.LIVE" заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.

"До мая у нас было ориентировочно 800-900 тысяч человек, которые были забронированы и работали фактически для нужд военно-промышленного комплекса. А с мая количество забронированных работников выросло почти вдвое — до 1,5 млн человек", — подчеркнул нардеп.

Статус "критически важных" дает право компаниям бронировать работников от призыва во время мобилизации. Однако, по словам нардепа, бронирование сотрудников не всегда связано с реальной критичностью предприятий для военно-промышленного комплекса.

Именно поэтому будет проведен аудит таких предприятий, чтобы сократить количество забронированных работников, одновременно рассматривая возможность дополнительной экономической нагрузки.

Согласно постановлению Кабинета Министерства Украины, есть 5-7 критериев, которые дают право определять, подпадает ли предприятие под статус критически важного.

"У нас есть, согласно постановлению Кабинета Министерства Украины, 5-7 критериев, которые дают право определять, подпадает ли предприятие под статус критически важного, которое в дальнейшем предоставляет ему возможность бронировать до 100% своих работников, которые являются военнообязанными", — отметил Кицак.

Кто может рассчитывать на бронь в октябре:

На продолжающийся в октябре период мобилизации право на бронь имеют отдельные работники, привлеченные к обеспечению государственной и экономической безопасности. Среди них:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но более 50% от количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);

работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко рассказал, почему бронирование людей от мобилизации через мобильное приложение "Дия" было приостановлено.

По словам депутата, это связано с тем, что многие предприятия, обозначенные как "критически важные", бронировали работников и потом давали им командировки. Часть людей, пользуясь этим, выезжали за границу и не возвращались в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят провести аудит "критических" предприятий. Саму процедуру бронирования на время аудита прекращать не будут.