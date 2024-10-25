В Украине может резко сократиться количество забронированных работников. Что узнали СМИ

Количество забронированных планируется уменьшить даже в военной промышленности и энергетике

Каждый пятый забронированный может потерять право на отсрочку от мобилизации. А компании, где зарплаты меньше 19 тысяч гривен, могут потерять статус "критически важных".

Также планируют сократить количество забронированных в стратегических отраслях. Об этом пишет NV со ссылкой на собственные источники.

В военной промышленности и энергетике число бронирований собираются снизить с нынешних 100% до 70-90%. По словам издания, военные администрации могут потерять право определять, какое предприятие является критически важным. В этот процесс, вероятно, привлекут территориальные центры комплектования (ТЦК).

Причиной изменений стало резкое увеличение количества забронированных, говорит источник NV. За два месяца число работников с отсрочкой выросло вдвое и достигло 1,5 миллиона.

Бизнес беспокоится из-за возможных проверок. Предприниматели опасаются, что по истечении срока брони сотрудники ТЦК начнут массовые проверки работников, пишет NV.

В статье говорится, что проверки выявили многочисленные злоупотребления системой бронирования. В частности, статус критически важных получали заведения общепита, которые бронировали по 20 поваров. Также были обнаружены случаи, когда компании сначала указывали большие зарплаты для получения статуса, а затем платили минималку.

Аудит броней должен быть завершен до 15 ноября. После этого власти решат, как изменять систему бронирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт по нацбезопасности рассказал об угрозах из-за приостановки бронирования. Такие действия очень скоро приведут к ухудшению финансирования сил обороны.