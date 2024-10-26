Холода все изменили: в ВСУ рассказали о переменах на фронте

Из-за холодов перемещаться уже почти невозможно

Приближение холодов и сокращение светлой поры суток уже оказали свое влияние на ход боев. Это касается возможности к перемещению по полю боя и возможностей пребывания там без укрытий.

Об этом рассказал сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр Юрий Сиротюк в эфире единого марафона новостей. По его словам, благодаря наличию дронов с тепловизорами у ВСУ и россиян, любое перемещение ночью невозможно.

"Если днем, пока листва не опала мы можем перемещаться, то ночью ваш тепловой след будет видно очень далеко", — говорит он.

Вместе с тем, он отметил, что пока сезон дождей еще не наступил, а потому оккупанты пытаются максимально использовать это окно возможностей и атакуют малыми пехотными группами. Сиротюк говорит, что если ВСУ окопались на обустроенных позициях со спальниками и возможностью согреться, то врагам приходится перемещаться совсем без какой-либо защиты.

При этом он подчеркнул, что спать на холодной земле в нынешних условиях не только неудобно, но и опасно.

"Надо помнить, что погода одинаковая для обеих сторон. Конечно для атакующих она благоприятная, так как еще нет сезона дождей, но и не забываем, что это наша украинская земля и наша украинская погода, и она всегда будет на нашей стороне", — добавил сержант.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия готовится к штурмам на Запорожском направлении. Военные РФ сосредоточивают технику для проведения атак вблизи населенных пунктов в Приютне и Роботино.