Россияне готовят мощный штурм позиций ВСУ на Запорожском направлении: карты

Целью россиян является выход на админграницы Донецкой области

Российская армия готовится к штурмам на запорожском направлении. Военные РФ сосредотачивают техныку для проведения атак вблизи населенных пунктов Приютное и Роботино.

Целью россиян является выход на административные границы Донецкой области и захват города Запорожья. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил спикер сил обороны юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, армия РФ планирует продвинуться в направлении Большой Новоселки, чтобы взять под контроль территории Донецкой области. Таким образом, они собираются перерезать логистические пути украинских подразделений возле Угледара и Курахового.

Большая Новоселка, Угледар, Курахово

У Роботиного россияне также формируют подразделения для штурмовых действий, чтобы захватить украинские позиции на так называемом Роботинском выступлении для дальнейшего движения на Орехов. "Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Отмечаю: не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, у Приютного и у Роботиного", – сказал спикер сил обороны юга.

Орехов, Роботино, Приютное

Информацию о скоплении российской техники в районе Роботиного подтверждает и представитель 118 Отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелих. По его данным, россияне подтянули на это направление тяжелую бронированную технику и легкие транспортные средства, которые военные называют "баги". Пелих считает, что конечной целью врага на этом направлении является город Запорожье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что даст россиянам захват Угледара. Об этом рассказали аналитики Американского института изучения войны (ISW).