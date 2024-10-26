Холоди все поміняли: у ЗСУ розповіли про зміни на фронті

Через холод переміщатися вже майже неможливо

Наближення холодів і скорочення світлої пори доби вже вплинули на перебіг боїв. Це стосується можливості переміщення по полю бою та можливостей перебування там без укриттів.

Про це розповів сержант роти вогневої підтримки 5 ОШБр Юрій Сиротюк в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, завдяки наявності дронів з тепловізорами у ЗСУ та росіян, будь-яке переміщення вночі неможливе.

"Якщо вдень, поки листя не опало, ми можемо переміщатися, то вночі ваш тепловий слід буде видно дуже далеко", — каже він.

Водночас він зазначив, що поки що сезон дощів ще не настав, а тому окупанти намагаються максимально використати це вікно можливостей і атакують малими піхотними групами. Сиротюк каже, що якщо ЗСУ окопалися на облаштованих позиціях зі спальниками та можливістю зігрітися, то ворогам доводиться переміщатися зовсім без будь-якого захисту.

При цьому він наголосив, що спати на холодній землі в нинішніх умовах не лише незручно, а й небезпечно.

"Треба пам’ятати, що погода однакова для обох сторін. Звісно, для атакуючих вона сприятлива, оскільки ще немає сезону дощів, але й не забуваємо, що це наша українська земля і наша українська погода, і вона завжди буде на нашому боці", — додав сержант.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія готується до штурмів на Запорізькому напрямку. Військові РФ зосереджують техніку для проведення атак поблизу населених пунктів у Приютне та Роботино.