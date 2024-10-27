Россиян заметили в центре Селидово: где еще они продвинулись (карта)

Ситуация в Селидово ухудшается

Оккупанты могли войти в Богоявленку, а также дойти до центра Селидово. В ВСУ это пока официально не подтверждают.

Информация о продвижении захватчиков была обнародована аналитиками команды DeepState в Telegram. Отмечается, что в центре Богоявленки заметили красный флаг, который подняли россияне.

"Пока неизвестно полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", — говорится в сообщении.

Также в DeepState говорят, что россияне были замечены в здании городской администрации Селидово, однако официальной информации по этому поводу не было.

В сводке СтратКома ВСУ говорится, что россияне 27 раз пытались прорваться на Покровском направлении, в том числе и возле Селидово, но получили жесткий отпор. На Времевском направлении, где расположена Богоявленка, произошли пять боевых столкновений, из которых три еще продолжаются.

На картах ресурса заметно, что с 24 октября по 26 октября россиянам удалось прорваться возле Угледара к уже упомянутой Богоявленке, а также к Шахтерску и Новоукраинке.

В Селидово в тот же период особого продвижения россиян замечено не было. Однако они смогли пробиться к Вишневому, что к западу от города, чем больше приблизили перспективу окружения.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия готовится к штурмам на Запорожском направлении. Военные РФ сосредоточивают технику для проведения атак вблизи населенных пунктов в Приютне и Роботино.