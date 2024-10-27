Росіяни помітили в центрі Селидово: де ще вони просунулися (карта)

Ситуація у Селідовому погіршується

Окупанти могли увійти до Богоявлення, а також дійти до центру Селидового. У ЗСУ це поки що офіційно не підтверджують.

Інформація про просування загарбників була оприлюднена аналітиками команди DeepState в Telegram. Зазначається, що у центрі Богоявленки помітили червоний прапор, який підняли росіяни.

"Поки невідомо, чи повністю село під ворогом, але вже вчора було відомо, що їхня піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину", — йдеться у повідомленні.

Також у DeepState кажуть, що росіяни були помічені у будівлі міської адміністрації Селидового, проте офіційної інформації з цього приводу не було.

У зведенні Страткому ВСУ йдеться, що росіяни 27 разів намагалися прорватися на Покровському напрямку, в тому числі й біля Селидового, але отримали жорстку відсіч. На Времівському напрямку, де розташована Богоявленка, сталися п’ять бойових зіткнень, з яких три ще тривають.

На картах ресурсу помітно, що з 24 жовтня по 26 жовтня росіянам вдалося прорватися біля Вугледару до вже згаданої Богоявленки, а також до Шахтарська та Новоукраїнки.

У Селидовому у період особливого просування росіян помічено був. Однак вони змогли пробитися до Вишневого, що на захід від міста, чим більше наблизили перспективу оточення.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія готується до штурмів на Запорізькому напрямку. Військові РФ зосереджують техніку для проведення атак поблизу населених пунктів у Приютні та Роботині.