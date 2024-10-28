Зеленский внес в Раду важные законопроекты насчет мобилизации и не только

Законопроекты направлены на рассмотрение Комитета

В Верховную Раду Украины поступили два важных законопроекта от Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации. Документы зарегистрированы 28 октября под номерами 12151 и 12152.

Оба законопроекта предусматривают продление действующих мер на 90 дней. Пока документы находятся на рассмотрении в профильном комитете. Об этом говорится в Карточках законопроектов на сайте Верховной Рады Украины.

Ключевые детали законопроектов

Согласно представленным документам, военное положение предлагают продлить с 10 ноября 2024 года. Срок продления составит 90 дней. Законопроект о мобилизации полностью во времени полностью совпадает с военным положением. Оба документа уже направлены в профильный комитет парламента для дальнейшей проработки.

Процедурные моменты

В настоящее время документы прорабатывают в комитете Верховной Рады. С начала полномасштабного вторжения военное положение в Украине продолжали свыше десяти раз. Каждый раз срок продления составлял 90 дней.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский подписал закон о продолжении мобилизации и военного положения. Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. Сначала его продолжали на 30 суток, но потом начали делать это сразу на 90.