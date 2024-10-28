Зеленський вніс у Раду важливі законопроєкти щодо мобілізації і не тільки

Законопроєкти направлені на розгляд Комітету

До Верховної Ради України надійшли два важливі законопроєкти від Президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи зареєстровані 28 жовтня під номерами 12151 та 12152.

Обидва законопроєкти передбачають продовження чинних заходів на 90 днів. Наразі документи перебувають на розгляді у профільному комітеті. Про це ідеться у Картках законопроєктів на сайті Верховної Ради України.

Ключові деталі законопроєктів

Згідно з поданими документами, воєнний стан пропонують продовжити з 10 листопада 2024 року. Термін продовження становитиме 90 діб. Законопроєкт про мобілізацію повністю у часі повністю збігається з воєнним станом. Обидва документи вже надіслані до профільного комітету парламенту для подальшого опрацювання.

Процедурні моменти

На цей момент документи опрацьовують у комітеті Верховної Ради. Від початку повномасштабного вторгнення воєнний стан в Україні продовжували понад десять разів. Кожного разу термін продовження становив 90 діб.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану. Воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90.