Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения: до какой даты

Действие военного положения в Украине уже продлевали более 10 раз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Накануне за эти документы проголосовала Верховная Рада.

Об этом говорится в карточках соответствующих законов на официальном сайте Верховной Рады. Так, президент подписал закон №11235 о продлении срока проведения общей мобилизации, а также закон №11234 о продлении военного положения.

Согласно документам, мобилизация и военное положение продлены еще на 90 дней, до 11 августа 2024 года. Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России действие соответствующих мер продлено уже в 11-й раз.

Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. Сначала его продлевали на 30 суток, однако затем начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком.

Ранее "Телеграф" писал, что с 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В нем также есть изменения в отношении воинских обязанностей женщин.