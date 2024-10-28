"Тысяча Зеленского" достанется не всем: кто не сможет получить выплаты

Речь идет об одной категории граждан

С 1 декабря украинцы имеют возможность получить выплату в размере тысячи гривен, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Однако граждане, находящиеся за границей, не смогут получить эти деньги.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Отмечается, что согласно прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не будут иметь возможности получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", — говорится в публикации.

В настоящее время известно, что процесс юридического оформления программы по выделению тысячи гривен, то есть принятие соответствующего решения Кабинета министров Украины, планируется до серединны ноября.

Это делается для того, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карты "Национального кэшбэка".

Что известно о выплате

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал новый вид выплат в размере тысячи гривен.

Заместитель министра экономики Алексей Соболев сказал, что выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось большое количество мемов о выплатах, которые анонсировал Зеленский. Некоторые прозвали их "Вовина тысяча".