"Вовина тысяча" от президента вызвала поток мемов в сети

Инициатива президента стала поводом для шуток

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу социальной поддержки населения, которая стартует с 1 декабря. Согласно инициативе каждый украинец, независимо от возраста и социального статуса, получит по 1000 гривен государственной помощи.

Украинцы отреагировали искрометными шутками на данную инициативу президента. "Телеграф" собрал в сети самые яркие мемы на эту тему.

Некоторые авторы мемов сравнили помощь от Зеленского с "юлиной тысячей" — это деньги, которые Юлия Тимошенко пообещала выплатить вкладчикам Сбербанка СССР.

В 2008 году ее правительство начало выплаты в размере 1 тысячи гривен из расчета 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты окрестили "юлиной тысячей".

Другие же просто иронизировали над размером выплат и рассуждали над тем, что это выглядит достаточно смешно, ведь за эти деньги в современных реалиях невозможно купить что-то существенное:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сеть разорвало мемами на "бусификацию" после концерта Океана Эльзы. Многие из них оказались довольно смешными и оригинальными.