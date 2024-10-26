Обещанную тысячу Зеленского нужно платить не всем украинцам - Алексей Кущ
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Экономист и аналитик Алексей Кущ об обещанной Зеленским тысяче выплат каждому украинцу
Критика идеи президента Украины Зеленского "раздать" на каждого жителя по тысяче гривен (на семью от двух до четырех тысяч гривен в среднем) говорит лишь о незнании критикующими механизма работы современной экономики потребления.
Я часто критикую экономические решения, которые принимаются в Украине, но как я могу критиковать это решение, если именно то, что я предлагал сделать во время каждого кризиса, начиная с периода 2014-2015, продолжая пандемией и заканчивая началом полномасштабной войны весной 2022 года.
Это очень действенный метод завести экономику с толкача потребительского спроса.
Вместо дотаций отдельным компаниям провести массовую дотацию потребления, и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги.
Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется.
Потребительский спрос в современной экономике является основным драйвером роста.
Эти деньги пойдут и в сектор услуг, и на рынок товаров, в первую очередь, отечественного производства.
И такой стимул хоть немного оживит платежеспособный спрос населения, уже начинающий входить в стадию заморозки.
И его нужно "разморозить". Иначе остановка экономики и коллапс.
В начале войны таким стимулом выступили выплаты е-поддержки в размере минимальной зарплаты.
Единственное мое замечание – к дизайну программы.
У нас такие выплаты перечисляются налогоплательщикам без учета уровня доходов.
Есть среди чиновников фанаты принципа "помогать только налогоплательщикам".
Звучит красиво, но неправильно. Нигде в мире это так не работает.
Нужно помогать нуждающемуся в помощи, а это не всегда налогоплательщик, например, пенсионер или инвалид (но не "инвалид"-прокурор).
Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, получающим пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам.
То есть наиболее пострадавшим социальным фокус-группам.
В целом идея очень правильная, я об этом писал с 2015 года, но применять этот инструмент начали только во время войны.
Хотя дизайн программы нужно оптимизировать: важно платить НЕ ВСЕМ по тысяче гривен, а нуждающимся.
Источник: пост Куща в Facebook
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