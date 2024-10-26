Экономист и аналитик Алексей Кущ об обещанной Зеленским тысяче выплат каждому украинцу

Критика идеи президента Украины Зеленского "раздать" на каждого жителя по тысяче гривен (на семью от двух до четырех тысяч гривен в среднем) говорит лишь о незнании критикующими механизма работы современной экономики потребления.

Я часто критикую экономические решения, которые принимаются в Украине, но как я могу критиковать это решение, если именно то, что я предлагал сделать во время каждого кризиса, начиная с периода 2014-2015, продолжая пандемией и заканчивая началом полномасштабной войны весной 2022 года.

Это очень действенный метод завести экономику с толкача потребительского спроса.

Вместо дотаций отдельным компаниям провести массовую дотацию потребления, и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги.

Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется.

Потребительский спрос в современной экономике является основным драйвером роста.

Эти деньги пойдут и в сектор услуг, и на рынок товаров, в первую очередь, отечественного производства.

И такой стимул хоть немного оживит платежеспособный спрос населения, уже начинающий входить в стадию заморозки.

И его нужно "разморозить". Иначе остановка экономики и коллапс.

В начале войны таким стимулом выступили выплаты е-поддержки в размере минимальной зарплаты.

Единственное мое замечание – к дизайну программы.

У нас такие выплаты перечисляются налогоплательщикам без учета уровня доходов.

Есть среди чиновников фанаты принципа "помогать только налогоплательщикам".

Звучит красиво, но неправильно. Нигде в мире это так не работает.

Нужно помогать нуждающемуся в помощи, а это не всегда налогоплательщик, например, пенсионер или инвалид (но не "инвалид"-прокурор).

Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, получающим пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам.

То есть наиболее пострадавшим социальным фокус-группам.

В целом идея очень правильная, я об этом писал с 2015 года, но применять этот инструмент начали только во время войны.

Хотя дизайн программы нужно оптимизировать: важно платить НЕ ВСЕМ по тысяче гривен, а нуждающимся.

Источник: пост Куща в Facebook