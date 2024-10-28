"Тисяча Зеленського" дістанеться не всім: хто не зможе отримати виплати

Йдеться про одну категорію громадян

З 1 грудня українці мають змогу отримати виплату у розмірі тисячі гривень, яку анонсував президент Володимир Зеленський. Проте громадяни, які перебувають за кордоном, не матимуть змоги отримати ці гроші.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Зазначається, що згідно з прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" приєднається не більше 15 мільйонів осіб.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть змоги отримати гроші. Їх перерахування проводитиметься після верифікації розташування претендента", — йдеться у публікації.

Наразі відомо, що процес юридичного оформлення програми з виділення тисячі гривень, тобто ухвалення відповідного рішення Кабінету міністрів України, планується до середини листопада.

Це робиться для того, щоб люди мали час до 1 грудня оформити карти "Національного кешбеку".

Що відомо про виплату

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував новий вид виплат у розмірі тисячі гривень.

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв сказав, що виплати надходитимуть на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна мапа, яку можна відкрити через "Дію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася велика кількість мемів про виплати, які анонсував Зеленський. Дехто прозвав їх "Вовина тисяча".