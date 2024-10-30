Ситуация угрожающая: в Верховном суде оценили масштабы СОЧ в армии

Цифры, указанные в СМИ, превышают реальные, но ситуация угрожающая

В украинской армии сложилась очень угрожающая ситуация. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части (СОЧ), дезертирства и неисполнения приказов – при этом реальные цифры могут быть больше.

Об этом заявил глава Верховного суда Станислав Кравченко, сообщает "Интерфакс-Украина". Кравченко не стал называть конкретные цифры по каждому эпизоду, однако отметил, что цифра, указанная в СМИ, превышает реальную, однако ситуация с СОЧ и дезертирством в целом "угрожающая".

"Цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного ухода из части есть… Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали…. Вопрос есть к патриотическому воспитанию… необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой", – сказал он.

В последнее время в Украине происходят случаи самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими Сил обороны. С 2022 года уже более 100 тысяч военных совершили СОЧ.

Напомним, военный Сергей Гнездилов, который сам покинул часть после пяти лет службы, объяснил "Телеграфу", почему многие украинские военные прибегают к СОЧ. Он также объяснил, что поможет искоренить это явление.