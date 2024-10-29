"Если войска КНДР пересекут границу..." Байден рассказал, какой должна быть реакция Украины

Украина должна обороняться, заявил американский президент

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена высказался о пребывании войск Северной Кореи в Российской Федерации, а также о вероятном их присутствии в Курской области на границе с Украиной.

Об этом сообщает Reuters. Байден заявил, что он обеспокоен информацией о присутствии северокорейских военных в приграничном регионе. Также он высказался, нужно ли Украине наносить ответный удар, если войска КНДР перейдут границу.

По словам президента Соединенных Штатов, если северокорейская армия перейдет российско-украинскую границу и будет воевать вместе с российской армией против Сил обороны Украины, то Украина должна атаковать их.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шесть офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию.

Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.