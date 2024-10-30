Мода циклическая: популярный сервиз из СССР вернулся на полки магазина, как он выглядит (видео)

Комментаторы не очень оценили товар

Казалось бы времена СССР давно миновали, однако мода цикличная и на полке магазинов возвращается популярная во времена Советщины посуда, которая была у каждой семьи. Речь идет о сервизе с рыбками.

Об этом "Телеграф" узнал из видео, которое опубликовали в Тике Ток. Девушка показала, как она выглядит.

На опубликованных кадрах заметно, что рыбка почти не изменила своей формы, однако стала меньше и не такого синего оттенка, которая была в СССР. Также к этому сосуду раньше добавлялись и рюмки, впрочем, в обновленной версии их не было.

Для чего именно использовать эту посуду неизвестно. Впрочем, любители винтажа обязательно найдут ему применение.

Автор видео под видео пошутила, что будет использовать его для напитков из кофе.

Под видео девочки люди отреагировали на обновление популярного набора. В комментариях украинцы начали шутить. Кое-кому эта идея вообще не зашла, а кто-то наоборот поностальгировал за прошлым.

Добавим, что при СССР большинство семей имело одинаковые фарфоровые сервизы, в народе их еще называли "Рыбки". Обычно набор просто стоял в серванте как украшение и больше никак не использовался. Мало кто даже тогда догадывался о его подлинном предназначении. В составе набора – большой фарфоровый карп и шесть "мальков". Карп является графином – посудой для хранения вина или других алкогольных напитков. Его объем составляет 700 мл. Маленькие рыбки представляют собой стопки, в которые помещается около 30 мл жидкости.

Этот набор для питья алкоголя принадлежит авторству грузинского художника-керамиста, по имени Барамидзе Абесалом Давидович, проживавшего в Риге. Графин в виде рыбы он представил в 1950 году. Хотя фото сервиза Барамидзе не сохранились, известно, что посуда была изготовлена в белом и золотом цветах.

Сервиз под названием "Семейство карпов" выпускали в разных цветах, чаще всего это была посуда бело-красного и бело-синего цветов. Его почти 30 лет продавали в магазинах по всему Советскому Союзу. Цена графина составляла 2 рубля 55 копеек, каждой стопки – 50 копеек.

Ранее "Телеграф" писал, зачем на самом деле в СССР делали детское лакомство с добавлением крови быка.