С 1 октября заработают выплаты по "Национальному кэшбеку": что это такое и как пользоваться

Украинцам будет насчитываться 10% кэшбека от цены за приобретение товаров, участвующих в программе

С 1 октября 2024 украинцы-потребители смогут получить первые выплаты по программе Национального кэшбека "Сделано в Украине". Деньги, которые покупатели накапливали с 1 сентября, покупая украинские товары со специальной маркировкой, можно будет получить до 20 октября.

Программа распространяется на товары украинского производства, производители которых участвуют в программе. Украинцам будет насчитываться 10% кэшбэка от цены за приобретение таких товаров. Максимально накопить в месяц можно до 3000 гривен.

Как пользоваться: создать виртуальную карту в банке, затем в "Дії" найти соответствующий сервис и подключить к сервису свой счет. При покупке в магазинах товаров, участвующих в программе, часть денег будут возвращаться на этот специальный счет. Ограничение – рассчитываться за товары можно только безналично, банковской картой, тогда будет начислен кешбэк.

Отметим, что около 3 миллиардов гривен готовы выделить из госбюджета Украины на 2024 год для поддержки национального производства. По предварительным подсчетам, в программе могли принять участие до 30% украинцев – пользователей банковских карт.

Впрочем, у программы есть проблемы. Как писал "Телеграф", одной из ключевых проблем недавно запущенной в Украине программы "Национальный кешбэк" стали слишком мягкие критерии определения "украинского товара". Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с "482". Фактически достаточно только фасовки товара в Украине, чтобы он считался отечественным, независимо от фактической добавленной стоимости.

Больше о Национальном кешбэке и его проблемах читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Украинский кешбэк: оправдает ли инициатива ожидания правительства?".