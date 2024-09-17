"Национальный кешбэк": экономист назвал три недостатка программы

Программа должна фокусироваться на поддержке производителей, создающих значительную добавленную стоимость внутри страны

Одной из ключевых проблем недавно запущенной в Украине программы "Национальный кешбэк" являются слишком мягкие критерии определения "украинского товара". Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с "482". Фактически достаточно только фасовки товара в Украине, чтобы он считался отечественным, независимо от фактической добавленной стоимости.

Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Украинский кэшбек: оправдает ли инициатива ожидания правительства?"

По его мнению, это создает риски манипуляций с маркировкой иностранных товаров как украинских и усложняет администрирование и мониторинг соблюдения критериев.

— Такой подход не учитывает реальный вклад производителя в украинскую экономику и может привести к ситуации, когда государственные средства будут расходовать на стимулирование продаж товаров с минимальной локализацией в Украине. Программа должна была бы фокусироваться на поддержке производителей, которые создают значительную добавленную стоимость внутри страны, — говорит экономист.

Еще одним недостатком является слишком широкий охват программы, считает Дмитрий Алексиенко.

— В перечень товаров, подпадающих под действие кешбэка, входят и те категории, которые и так имеют высокую долю рынка и не требуют дополнительного стимулирования. В частности, речь идет о пищевых продуктах, составляющих большую часть потребительской корзины украинцев. В то же время, без внимания могут остаться производители инвестиционных товаров с высокой добавленной стоимостью, которые действительно нуждаются в государственной поддержке, — отмечает вице-президент ICC Ukraine.

Дизайн и механизм администрирования программы также вызывают вопросы, продолжает эксперт.

— Вовлечение фактически пяти сторон (продавца, производителя, банка, государственной платформы "ДіЯ" и покупателя) предполагает сложное взаимодействие, бюрократические процедуры и высокие расходы на администрирование, — назвал третий недостаток программы экономист.

Напомним, "Телеграф" объяснял, что такое "Национальный кэшбек" и как он работает.