Можем пройти зиму без отключений? От чего будет зависеть ситуация с электричеством

Оптимистичный прогноз

В Украине зимой могут возникать определенные проблемы с электричеством, но глобального дефицита не ожидается. При этом энергетическая ситуация в стране на 90% зависит от надежности систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил нардеп Алексей Кучеренко. По его словам, Украина также будет "добирать" электроэнергию через импорт и тепловую генерацию.

Так, с первого ноября объем импорта электроэнергии потенциально увеличится до 2,1 ГВт. Это серьезный дополнительный "вклад" и такой объем позволит зимой обеспечить определенные украинские области импортным электричеством.

При этом энергетическая ситуация в стране на 90% зависит от надежности систем противовоздушной обороны. По словам Кучеренко, украинские энергетики "выполнили свою часть работы", и при отсутствии серьезных повреждений нашей энергетической инфраструктуры со стороны РФ дефицита электроэнергии не ожидается.

"Мир не допустит ударов непосредственно по объектам атомной инфраструктуры. А атомная наша компания "Энергоатом" несет базовую нагрузку и зимой она будет на 65-70% закрывать потребность в электроэнергии. Остальное мы будем добирать из импорта, из тепловой- и гидрогенерации. И поэтому ситуация вырисовывается более менее стабильная", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, эксперты подсчитали, что даже в лучшем случае украинцы без отключений не смогут пройти зиму. По их прогнозам, в оптимистическом сценарии отключения будут по 2-4 часа на день, а в пессимистическом — до 20.

При этом в некоторых областях перебои со светом могут быть значительными, вплоть до того, что его не будет вообще.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт озвучил три возможных варианта развития событий грядущей зимой. В худшем из них российские обстрелы продолжатся, а их целью будут объекты энергетики. В этом случае без отключений электричества не обойдется.