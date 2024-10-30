Можемо пройти зиму без відключень? Від чого залежатиме ситуація з електрикою

Доволі оптимістичний прогноз

В Україні взимку можуть виникати певні проблеми з електрикою, але глобального дефіциту не очікується. При цьому енергетична ситуація в країні на 90% залежить від надійності систем протиповітряної оборони.

Про це в ефірі "День LIVE" заявив нардеп Олексій Кучеренко. За його словами, Україна також "добиратиме" електроенергію через імпорт та теплову генерацію.

Так, з 1 листопада обсяг імпорту електроенергії потенційно збільшиться до 2,1 ГВт. Це серйозний додатковий "внесок" і такий обсяг дозволить узимку забезпечити певні українські області імпортною електричною енергією.

При цьому енергетична ситуація у країні на 90% залежить від надійності систем протиповітряної оборони. За словами Кучеренка, українські енергетики "виконали свою частину роботи", і за відсутності серйозних пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури з боку РФ дефіцит електроенергії не очікується.

"Світ не допустить ударів безпосередньо по об’єктах атомної інфраструктури. А атомна наша компанія "Енергоатом" несе базове навантаження і взимку вона на 65-70% закриватиме потребу в електроенергії. Решту ми добиратимемо з імпорту, з теплової та гідрогенерації. І тому ситуація вимальовується більш менш стабільна", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, експерти підрахували, що навіть у найкращому разі українці без відключень не зможуть пройти зиму. За їхніми прогнозами, в оптимістичному сценарії відключення будуть по 2-4 години на день, а в песимістичному – до 20.

При цьому в деяких областях перебої зі світлом можуть бути значними, аж до того, що його взагалі не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що виконуючий обов’язки голови "Укренерго" Олексій Брехт озвучив три можливі варіанти розвитку подій зимою. У найгіршому з них російські обстріли продовжаться, а їхньою метою будуть об’єкти енергетики. У цьому випадку без вимкнення електрики не обійдеться.