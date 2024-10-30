Когда Украина присоединится к ЕС и почему нет ближайшей перспективы

Прогнозы не обнадеживающие

В среду, 30 октября, в Еврокомиссии впервые назван конкретный срок возможного вступления Украины и Молдовы в ЕС. Это может произойти в 2029 году.

Об этом сообщил корреспондент DW из Брюсселя. Издание цитирует слова еврокомиссара по добрососедству и расширению Оливера Вархейя.

"Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются "План роста", "План Украины" в зависимости от страны", — сказал он.

По его словам, посредством этого плана сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС до конца следующего мандата Европейской комиссии.

Следует отметить, что мандат Еврокомиссии длится пять лет. Следующий завершится к 2029 году.

Ранее Телеграф писал, что Орбан обвинил Евросоюз в попытке государственного переворота в Венгрии. В частности, по версии Орбана, ЕС пытается лишить его власти и поставить вместо орбанистов "марионеточное" оппозиционное правительство.