Телемарафон раскритиковали в ЕС: что вызвало сомнения у Еврокомиссии

Телемарафон вызывает множество вопросов

В Брюсселе выступили с критикой телемарафона "Единые новости" и подчеркнули, что он финансируется из бюджета Украины. По мнению представителей Еврокомиссии этот "пункт расходов" необходимо пересмотреть.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии по прогрессу стран-кандидатов. Также, телемарафон вызывает вопросы в плане подачи новостей.

"Правительству следует рассмотреть, действительно ли телемарафон является наилучшей платформой для свободного обмена мнениями между украинцами", — говорится в сообщении.

Представители Еврокомиссии также подчеркнули, что "Единые новости" финансируются за счет бюджета Украины и именно эта статья расходов вызывает у них сомнения.

Кроме этого телеканал "Рада" в отчете раскритиковали за "однобокую" подачу информации и напомнили, что государственные каналы также должны освещать работу оппозиции, а не только провластных партий.

"Основной целью государственного медиа-канала должен быть обмен информацией о парламентской деятельности, в том числе и о работе представителей парламентской оппозиции," — резюмировали в отчете.

В это же время "Суспільне" похвалили за нейтральную подачу информации и независимый наблюдательный совет. Хотя в Еврокомиссии добавили, что государственное финансирование вещателя остается проблемой.

При этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила о том, что она не видит, чтобы в Украине не хватало свободы СМИ. Она отметила, что не стоит акцентировать внимание только на телемарафоне, ведь в Украине "есть медиадискурс, медиаландшафт и вне телемарафона, и они остаются очень яркими".

Напомним, на финансирование Единого марафона новостей, который был запущен в начале полномасштабного вторжения, с начала 2024 года выделили почти миллиард гривен. При этом далеко не все украинцы смотрят этот телемарафон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что телеканал "Суспільне" вышел из телемарафона. Позже появились скандальные подробности насчет "гарантий" от СНБО.