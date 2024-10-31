Вырастут пенсии и цены на электричество, но не для всех: что изменится для украинцев с 1 ноября

В последний месяц осени ожидаем ряд важных для граждан перемен

В ноябре поднимутся цены на электроэнергию, часть пенсионеров сможет получить возрастную надбавку к пенсиям, а в некоторых городах автомобилисты будут вынуждены ездить немного медленнее.

"Телеграф" рассказывает о важных изменениях, которые изменят жизнь украинцы уже в ноябре:

В ноябре увеличится пенсия (возрастные надбавки)

Пенсии увеличатся у пенсионеров, которые имеют право на возрастную надбавку. То есть о тех, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Но прибавку они получат при условии, что их пенсия не превышала 10340,35 грн.

Речь о таких надбавках:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Определенные категории пенсионеров получат возросшую денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти средства платят пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская).

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

получают пенсию менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом №309);

не получали после 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Это сумма, равная разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую пенсионер, отвечающий всем требованиям, получает сейчас. Обычно ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. Поэтому специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно.

Возрастут цены на электричество для бизнеса

С 1 ноября 2024 г. в Украине планируется повышение цен на электроэнергию для бизнеса. Ведь Национальная комиссия (НКРЭКУ) приняла проект постановления "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.

Таким образом, на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке повышаются предельные цены в промежутке с 11:00 до 17:00. Сейчас 1 МВт-ч стоит 5600 грн, поднимут до 6900 грн, выровняв цену до утреннего пика.

Предложение выглядит так:

с 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт-час (сейчас — 5600 грн/МВт-час);

с 07:00 до 17:00 — 6900 грн/МВт-час (сейчас с 07:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт-час; с 11:00 до 17:00 — 5600 грн/МВт-час);

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-час (сейчас 9000 грн/МВт-час);

с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-час (сейчас 6900 грн/МВт-час).

Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке максимальные предельные цены не изменятся:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-час (сейчас 6600 грн/МВт-час);

с 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час);

с 17:00 до 23:00 – 10000 грн/МВт-ч (сейчас 10000 грн/МВт-ч);

с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час).

Минимальная предельная цена остается на уровне 0,01 грн/МВт-ч. Для бытовых потребителей тарифы с 1 ноября не возрастут и останутся прежними.

Ограничение скорости движения

В Киеве и Днепре с 1 ноября усиливается ограничение скорости движения транспортных средств до 50 км/час (с 80 км/час). Это прописано в пункте Пункт ПДД 12.8.

В Киеве ограничение касается следующих участков:

Проспект Романа Шухевича (с Северного моста до улицы Оноре де Бальзака).

Улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков).

Приднепровское шоссе.

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе).

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного).

Проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста).

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до предела Киева).

В Днепре изменение ограничения скорости с 70 км/ч на 50 км/ч будет действовать на следующих участках:

улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:

200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;

от выезда из шлакового отвала до разворота на мост Кайдацкий;

50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");

Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

Дорожные знаки будут изменены, а камеры будут перенастроены на новый режим. За превышение скорости до 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн, а более чем на 50 км/ч – 1 700 гривен.

Налоговые изменения

В ноябре может заработать так называемый закон об историческом повышении налогов. До сих пор продолжается интрига, ведь на утро 30 октября президент не подписал соответствующий документ. В заключительных и переходных положениях определено, что этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

То есть, если президент подпишет его 31 октября, а 1 ноября его опубликуют, то он вступит в силу 2 ноября.

Закон внедряет военный сбор для ФЛП, увеличение военного сбора по зарплатам физлиц — с 1,5% до 5% с 1 октября, на другие доходы (кроме зарплат) — также до 5% с 2025 года.

Он устанавливает также 50% ставку налога на прибыль для банков за 2024 год, а для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) эта ставка будет 25% и вводится с 2025 года.

Документ предусматривает также введение авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС и обменных пунктов, переход на ежемесячную отчетность по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

НБУ будет изымать банкноты 50 и 200 грн

Национальный банк Украины с 1 ноября 2024 начнет изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов, заменяя их на более современные образцы.

Старые банкноты остаются действительными для расчетов. Процесс замены, направленный на улучшение качества наличных денег в обращении, будет происходить постепенно, без влияния на наличные расчеты.

Запрет на лов рыбы в зимовальных ямах

С 1 ноября вступает в силу осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах, который продлится до начала нереста в 2025 году. Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины призвало рыбаков соблюдать новые правила.

За нарушение запрета грозят штрафы, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Начнется новый сезон шоу "Холостяк"

В пятницу, 1 ноября, состоится премьера 13 сезона шоу "Холостяк". Выпуски будут выходить еженедельно на телеканале СТБ в 19.00. Особенностью нового сезона станет то, что его герой – ветеран российско-украинской войны, призер "Игорь Непокоренных", писатель Александр Будько с позывным "Терен".

Одной из девушек, которая будет соревноваться за сердце "Холосятка", оказалась известная блоггер и интервьюер Маричка Довбенко. На канале Марички выходят интересные интервью в довольно пикантном формате — буквально снятые в постели. Гостями Довбенко были украинские артисты, военные, политики, спортсмены и не только.