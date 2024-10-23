Не видели полвека: в Запорожье из Днепра выловили краснокнижную рыбу, как это связано с войной (видео)

Этой рыбы не было там более 70 лет

В запорожской акватории реки Днепр в Запорожье выловили большого осетра. Осетровые жили здесь до строительства Каховской ГЭС в 50-х годах прошлого века, и начали возвращаться после разрушения ее плотины россиянами.

Видео осетра, выловленного в Запорожье, показал Telegram-канал "Забор Запорожья". Рыба, которую поймали рыбаки, большая.

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Как ранее объясняли специалисты Запорожского природоохранного патруля, в запорожскую акваторию г. Днепр вернулся краснокнижный вид рыбы семейства осетровых — осетр русский. До возведения Каховской ГЭС осетр заходил туда на нерест Черного моря. После разрушения Каховской ГЭС российскими войсками путь для миграции осетровых в запорожскую акваторию вновь открыт.

В то же время сотрудники Запорожского рыбоохранного патруля предполагали, что осетр мог попасть в Днепр с Херсонского осетрового завода. Он был затоплен в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Для справки: осетр занесен в Красную книгу Украины. Он живет в море, а для размножения заходит в реки и может подниматься вверх до 1000 км от устья. В СССР являлся объектом промысла ради ценной черной икры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, что дно Каховского водохранилища превратится в пустыню, на деле произошло противоположное. Семена деревьев, которые попали в воду перед тем, как она ушла после взрыва дамбы, дали побеги из-за чего теперь там сложно даже пройти из-за густых зарослей.