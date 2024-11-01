Битва за Селидово продолжается? В Генштабе раскрыли реальную ситуацию на фронте

Характер боев за город весьма изменчив

Несмотря на заявления российских оккупантов о якобы полном захвате Селидового 30 октября, а также еще нескольких населенных пунктов, ситуация возле города остается изменчивой и неоднозначной. Военные ВСУ продолжают держать оборону и остаются на позициях.

Об этом свидетельствует комментарий источника издания "Телеграф" в Генштабе ВСУ. Ситуация в городе остается напряженной и нестабильной.

"Есть возможность обороняться, поэтому остаемся в Селидово. Нас выбивают, мы отступаем. Потом их выбиваем, они отступают", — сообщил источник "Телеграфа", описывая характер боев за город.

Примечательно, что в утреннем отчете Генштаба ВСУ от 31 октября не подтверждается информация об оккупации города. В то же время, военное руководство признает высокую интенсивность боевых действий на этом направлении.

В отчете на утро 1 ноября также нет упоминаний о ситуации у Селидового, что может свидетельствовать об оперативной паузе в информировании из-за динамичного развития событий.

В то же время украинские аналитики из DeepState заявили об оккупации Селидового еще 30 октября.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Звездное, а также продвинулся у Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", — говорилось в сообщении.

Однако в Генштабе эту информацию не подтвердили. Пока ситуация остается сложной для окончательных выводов из-за постоянных боевых столкновений и переменного характера контроля над отдельными районами города.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ситуация в Донецкой области остается сложной и местами приходится отступать, однако об обвале фронта речь не идет.