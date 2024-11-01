Россияне продолжают захватывать новые территории, как сейчас выглядит линия фронта (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 982-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 31 октября, и до 22:00 на фронте произошло 150 боевых столкновений. Враг имеет продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, россияне продвинулись возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Нововодмитровке. Изменения линии фронта отображені на карте.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины в своей сводке по состоянию на 22:00 31 октября, больше всего боев за сутки происходило на Кураховском направлении. Враг атаковал 56 раз и пытался продвинуться в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

Также россияне сохраняли высокую активность на Покровском направлении. За неполные сутки там произошло 23 наступательных и штурмовых действия врага.

"По предварительным данным, за сегодняшний день (31 октября, — ред.) враг потерял 320 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, пункт управления БпЛА, мотоцикл и два автомобиля. Танк, артиллерийская система и ББМ враг были существенно повреждены", — сообщили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Сил обороны Украины Анастасия Бобовникова заявила, что российская армия пытается перейти за канал в Часовом Яру, но ВСУ перерезают им логистические пути и выбивают оттуда. Кроме того, оккупанты пытаются продвинуться по трассе на Константиновку.