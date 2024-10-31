Селидово полностью оккупировали? DeepState и Генштаб подают разные данные (обновлено)

Захватчики продолжают свое наступление

Российские оккупанты завершили захват Селидово, а также оккупировали два других населенных пункта. Кроме того, они продвинулись к северу от Угледара.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитического ресурса DeepState. Согласно данным Генштаба за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновений, а наиболее горячими были Покровское и Кураховское направления, кроме того противник проявляет активность в направлении Купянска.

UPD от 8:20 31 октября. В утренней сводке Генштаба ВСУ не говорится об оккупации Селидово. Однако военные не скрывают, что боевые действия довольно активны на этом отрезке фронта.

"Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово", — отмечали представители Генштаба.

Аналитики DeepState же отмечают, что за сутки противник полностью занял Селидово, а также Вишневое, что в паре километров к западу. Также они захватили Зоряне, что к востоку от Кураховки. Кроме того, их продвижение наблюдается в районе Новодмитровки.

Ситуация 29 октября

Ситуация 30 октября

К юго-западу от этого района, россияне закрыли "пробел" между Новоукраинкой и Богоявленкой.

Ситуация 29 октября

Ситуация 30 октября

Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что ситуация в Донецкой области остается сложной и местами приходится отступать, однако об обвале фронта речи не идет.

Вместе с тем, власти Покровска говорят, что город вскоре закроют на въезд и выезд, а потому тем немногим оставшимся жителям стоит немедленно его покинуть, поскольку отопительного сезона там не будет.