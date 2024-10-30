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Российская армия продвинулась на еще одном направлении, ситуация напряженная (карты)

Автор
Ангелина Тараненко
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Российская армия продвинулась на еще одном направлении, ситуация напряженная (карты) Новость обновлена 30 октября 2024, 12:24

Оккупационные силы осуществляют массированное наступление по всей линии фронта

На Купянском направлении разворачивается напряженная ситуация. Российские войска подошли к городу на расстояние 2,5-3 километра. Напомним также, что на днях минобороны РФ заявило, что российские военные якобы полностью взяли под контроль город Селидов в Донецкой области.

О ситуации на Купянском направлении сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг давит по всей линии фронта, бросая большое количество живой силы и техники. Россияне пытаются дожать и вытеснить наших ребят с позиций. Враг, к сожалению, имеет локальные успехи. Есть вопросы выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости до самого города Купянск", — заметил Беседин.

По его словам, оккупационные силы совершают массированное наступление по всей линии фронта, применяя значительные человеческие ресурсы и военную технику. Артиллерия противника уже способна достигать центральных районов Купянска. Особую обеспокоенность вызывает продвижение врага к реке Оскол на отдельных участках фронта.

Стоит отметить, что от Купянска до Харькова – всего 90 километров по прямой или 118 километров по дорогам.

За последние сутки, согласно данным Генштаба, российские войска совершили 22 атаки в направлении нескольких населенных пунктов, включая Синьковку, Колесниковку, Загрызово и другие.

Напомним, заместитель командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич подтвердил, что российское командование поставило задачу выйти к реке Оскол, несмотря на потери. Ситуация на Купянском направлении остается очень сложной. Враг круглосуточно ходит в штурмы и бросает в бой бронированную технику.

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#Харьковская область #Купянск