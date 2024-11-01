Битва за Селидове триває? У Генштабі розкрили реальну ситуацію на фронті

Характер боїв за місто вельми мінливий

Попри заяви російських окупантів про нібито повне захоплення Селидового 30 жовтня, а також ще кількох населених пунктів, ситуація біля міста залишається мінливою та неоднозначною. Військові ЗСУ продовжують тримати оборону і залишаються на позиціях.

Про це свідчить коментар джерела видання "Телеграф" у Генштабі ЗСУ. Ситуація в місті залишається напруженою та нестабільною.

"Є можливість оборонятися, тому залишаємось у Селидове. Нас вибивають, ми відходимо. Потім їх вибиваємо, вони відходять", — повідомило джерело "Телеграфу", описуючи характер боїв за місто.

Примітно, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 31 жовтня не підтверджується інформація про окупацію міста. Водночас військове керівництво визнає високу інтенсивність бойових дій на цьому напрямку.

У зведенні на ранок 1 листопада також немає згадок про ситуацію біля Селидового, що може свідчити про оперативну паузу в інформуванні через динамічний розвиток подій.

Водночас, українські аналітики з DeepState заявили про окупацію Селидового ще 30 жовтня.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", — йшлося у повідомленні.

Проте у Генштабі цю інформацію не підтвердили. Наразі ситуація залишається складною для остаточних висновків через постійні бойові зіткнення та змінний характер контролю над окремими районами міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ситуація в Донецькій області залишається складною і місцями доводиться відступати, проте про обвал фронту не йдеться.